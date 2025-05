Alcolumbre indica pautar PEC pelo fim da reeleição na próxima semana Presidente do Senado vai discutir proposta em reunião de líderes, nesta quinta-feira (22) Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 18h28 ) twitter

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou votação da PEC pelo fim da reeleição Jefferson Rudy/Ag�ncia Senado

A proposta voltada para o fim da reeleição em cargos do Executivo poderá entrar na pauta do plenário do Senado a partir da próxima semana. A indicação foi dada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), nesta quarta-feira (21).

As adequações foram aprovadas nesta manhã pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), mas dependem de análise do plenário. Segundo Alcolumbre, a inclusão da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) entre votações dependerá apenas da reunião de líderes partidários, prevista para quinta-feira (22).

“Amanhã nós teremos reunião de líderes partidários e amanhã nós vamos organizar a pauta da próxima semana. Mas eu confesso a vossa excelência [Jorge Kajuru (PSB-GO, autor do texto] que tenho todo desejo e interesse que na próxima semana essa proposta esteja na pauta do Senado Federal, mas eu quero ouvir os líderes partidários. Eu tenho certeza absoluta que a maioria vai apoiar esta decisão”, disse.

Além de proibir a recondução de presidente, governadores e prefeitos, as mudanças também preveem a unificação de eleições a partir de 2034 e uma mudança na duração de mandatos, que passarão para o período de cinco anos.

No plenário do Senado, a proposta precisará passar por cinco discussões e ter apoio de ao menos 49 senadores, em duas etapas de votação.

Na sequência, o texto ainda precisará ser analisado pela Câmara dos Deputados. As etapas ainda dependem de negociações com os presidentes de cada Casa.

