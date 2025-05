Alcolumbre propõe ‘licença ambiental especial’, que pode facilitar exploração de petróleo na Amazônia Sugestão do presidente do Senado é voltada para ampliar frentes do projeto de licenciamento, que está na pauta desta quarta-feira Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 21/05/2025 - 16h45 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), defende a exploração de petróleo na Foz do Amazonas Andressa Anholete/Agência Senado - 30.04.2025

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), propôs a criação de uma Licença Ambiental Especial, que pode facilitar a liberação de pedidos como o da exploração de petróleo na Amazônia.

A sugestão foi apresentada nesta quarta-feira (21), e é voltada para compor o projeto que altera regras no licenciamento ambiental, que está na pauta de hoje do Senado.

Na prática, a proposta pode fazer com que empreendimentos considerados estratégicos possam ser avaliados pelo governo federal, tornando a liberação uma decisão política.

A alteração proposta também prioriza as solicitações que assim forem indicadas. A mudança alcança projetos de potencial poluição e degradação do meio ambiente.

‌



Para fazer parte do licenciamento, a sugestão poderá ser incluída no texto do projeto que será analisado, ou ser avaliada separadamente por senadores.

O novo tipo de licenciamento foi questionado por ambientalistas. Em análise, o Observatório do Clima considera que a mudança pode desestruturar o atual processo de licenciamento e colocar análises em risco, pela possibilidade de “pressão e interesses puramente políticos”.

‌



“Significa que as análises ficam à mercê das vontades políticas e prejudicam aqueles que estão na fila para terem seus processos analisados”, aponta a organização.

Votação do licenciamento

O projeto para alterar regras do licenciamento ambiental está na pauta do Senado desta quarta-feira (21). O texto simplifica etapas, retira parte das necessidades de pedidos e cria uma modalidade de autodeclaração para a liberação de licenças.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp