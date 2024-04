Brasília |Do R7, em Brasília

Ao vivo: acompanhe terceiro dia de julgamento que pode decidir pela cassação de Moro Há um voto a favor da cassação e um contra; cinco desembargadores do TRE-PR ainda não opinaram no caso

Alto contraste

A+

A-

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) retoma nesta segunda-feira (8) o julgamento de duas ações que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Os processos, analisados em conjunto, apontam abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022 (acompanhe ao vivo a sessão acima).

Na primeira sessão do julgamento, ocorrida no dia 1º, o relator do processo, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, votou para absolver o parlamentar. Na segunda sessão, realizada na última quarta-feira (3), José Rodrigo Sade votou pela cassação. O julgamento foi suspenso por pedido de vista de Claudia Cristina Cristofani.