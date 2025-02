Ao Vivo: Assista à cerimônia de abertura do Ano Judiciário no STF Barroso abre a sessão, e logo depois é executado o Hino Nacional, seguido por pronunciamento de abertura pelo presidente do STF Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 03/02/2025 - 14h16 (Atualizado em 03/02/2025 - 14h28 ) twitter

Saiba como será a cerimônia de abertura do Judiciário deste ano na próxima segunda-feira Fellipe Sampaio /SCO/STF - 1°/02/2023

O STF (Supremo Tribunal Federal) volta do recesso nesta segunda-feira (3). Na sessão de abertura do ano judiciário, o presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, deve fazer um discurso. Além de Barroso, ficarão na mesa de honra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

Barroso abre a sessão, e logo depois é executado o Hino Nacional. Na sequência, há um pronunciamento de abertura pelo presidente do STF. Também estão previstas falas da PGR e da OAB. Os demais têm direito a falar, mas geralmente não pedem a palavra. A solenidade é encerrada após as falas.