Ao vivo: delegado preso por assassinato de Marielle presta depoimento à Câmara

O delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro Rivaldo Barbosa, preso por suposta participação na morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018, presta depoimento ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (15). Ele será ouvido como testemunha em processo que vai analisar o pedido de cassação do deputado federal Chiquinho Brazão, também preso por suspeita de envolvimento no crime.