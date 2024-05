Ao vivo: ministros do TSE julgam ações que pedem cassação do mandato de Moro Julgamento sobre senador abrirá precedente sobre atuação da Justiça Eleitoral quando houver gastos de candidatos na pré-campanha

Alto contraste

A+

A-

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) julgam na noite desta terça-feira (21) (acompanhe no vídeo acima) ações que pedem a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Os processos relacionados ao parlamentar, analisados em conjunto, apontam abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022.

Ministros do TSE analisam ações contra Moro (TSE/Secom/divulgação)

Na sessão da última quinta-feira (16), houve a leitura do relatório das ações. Agora, além do voto dos magistrados, os advogados de acusação e defesa vão se manifestar. Logo depois, o MPF (Ministério Público Federal) vai apresentar um parecer, que será seguido dos votos dos ministros. O julgamento de Moro no TSE abrirá precedente sobre a atuação da Justiça Eleitoral quando houver gastos de candidatos no período anterior à campanha eleitoral.

Na primeira semana de maio, o relator do caso, ministro Floriano Marques, liberou para julgamento os recursos apresentados contra a decisão do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná), que, no mês passado, rejeitou a cassação do mandato do senador .