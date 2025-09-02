Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Após falar com Motta, Lindbergh garante que anistia não será pautada durante julgamento

Líder do PT na Câmara acompanha julgamento de Bolsonaro no STF

Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, afirmou que a anistia não será discutida esta semana.
  • Ele se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, durante o julgamento de Jair Bolsonaro no STF.
  • Lindbergh considera o projeto de anistia inconstitucional e há forte pressão da oposição.
  • Após o julgamento, há articulação para retomar a votação do tema de anistia.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lindbergh voltou a dizer que o projeto da anistia é inconstitucional
Lindbergh voltou a dizer que o projeto da anistia é inconstitucional Reprodução

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que o projeto de lei da anistia para os presos pelo 8 de janeiro não será pautado durante o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), que ocorre até o dia 12 de setembro. O deputado se reuniu nesta terça-feira (2) com o presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Lindbergh acompanha o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado e foi à Residência Oficial da Câmara durante o intervalo da sessão para conversar com Motta.

“Eu sei que tem uma pressão, estive com o presidente, vai ter um reunião de líderes daqui a pouco, mas eu já posso antecipar que essa discussão da anistia não vai ser pautada”, disse.

Leia mais

Lindbergh voltou a dizer que o projeto é inconstitucional. O objetivo dos governistas é frear a pressão da oposição, que se intensificou com o início do julgamento. No entanto, o deputado disse que há uma forte articulação para votar o tema após o julgamento.


Na segunda (1°), Motta disse que o projeto será votado “no momento certo”. “Vamos continuar discutindo. Respeitamos os partidos e as pautas que os partidos trazem e com muita serenidade procuramos decidir a favor de pautas que possam dialogar com o momento, mas acima de tudo com a necessidade do país. Vamos continuar tratando a pauta com o respeito devido e, no momento, certo vamos deliberar sobre esse assunto”, afirmou.

Perguntas e Respostas

O que Lindbergh Farias afirmou sobre o projeto de anistia?


Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, afirmou que o projeto de lei da anistia para os presos pelo 8 de janeiro não será pautado nesta semana. Ele se reuniu com o presidente da Casa, Hugo Motta, para discutir o assunto.

Qual é a posição de Lindbergh sobre a constitucionalidade do projeto de anistia?


Lindbergh reiterou que considera o projeto de anistia inconstitucional.

Qual é o contexto do julgamento mencionado por Lindbergh?

O deputado está acompanhando o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), que investiga o golpe de Estado. A pressão da oposição aumentou com o início desse julgamento.

O que Lindbergh disse sobre a articulação para a votação do tema da anistia?

Ele mencionou que há uma forte articulação para votar o tema da anistia após o julgamento em andamento.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.