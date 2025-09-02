Após falar com Motta, Lindbergh garante que anistia não será pautada durante julgamento Líder do PT na Câmara acompanha julgamento de Bolsonaro no STF Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 15h24 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h45 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, afirmou que a anistia não será discutida esta semana.

Ele se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, durante o julgamento de Jair Bolsonaro no STF.

Lindbergh considera o projeto de anistia inconstitucional e há forte pressão da oposição.

Após o julgamento, há articulação para retomar a votação do tema de anistia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lindbergh voltou a dizer que o projeto da anistia é inconstitucional Reprodução

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), disse que o projeto de lei da anistia para os presos pelo 8 de janeiro não será pautado durante o julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), que ocorre até o dia 12 de setembro. O deputado se reuniu nesta terça-feira (2) com o presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB).

Lindbergh acompanha o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado e foi à Residência Oficial da Câmara durante o intervalo da sessão para conversar com Motta.

“Eu sei que tem uma pressão, estive com o presidente, vai ter um reunião de líderes daqui a pouco, mas eu já posso antecipar que essa discussão da anistia não vai ser pautada”, disse.

Lindbergh voltou a dizer que o projeto é inconstitucional. O objetivo dos governistas é frear a pressão da oposição, que se intensificou com o início do julgamento. No entanto, o deputado disse que há uma forte articulação para votar o tema após o julgamento.

Na segunda (1°), Motta disse que o projeto será votado “no momento certo”. “Vamos continuar discutindo. Respeitamos os partidos e as pautas que os partidos trazem e com muita serenidade procuramos decidir a favor de pautas que possam dialogar com o momento, mas acima de tudo com a necessidade do país. Vamos continuar tratando a pauta com o respeito devido e, no momento, certo vamos deliberar sobre esse assunto”, afirmou.

