Flávio Bolsonaro diz que pai está ‘firme, mas indignado’ com julgamento e defende anistia Senador chama análise da Corte de ‘carta marcada’ e citou negociações para perdão ‘irrestrito’, que poderia beneficiar ex-presidente Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 12h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 12h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Flávio Bolsonaro diz que Jair Bolsonaro está 'firme, mas indignado' com o julgamento no STF.

Ele critica o processo e diz haver "manipulação" de Alexandre de Moraes na Corte.

Flávio defende uma proposta de anistia que, a depender do conteúdo, pode beneficiar seu pai em caso de condenação.

O julgamento por tentativa de golpe começou e a PGR pediu a condenação de Jair Bolsonaro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou o julgamento do STF que alcança o pai, Jair Bolsonaro Wagner Araújo/FotoArena/Estadão Conteúdo - 05/08/2025 CONTEÚDO

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse nesta terça-feira (2) que o pai está “firme, mas indignado” com o início do julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal).

“Estive com ele ontem. Ele está firme, mas está indignado, obviamente, com isso que não dá para se chamar de um processo, já que foi manipulado desde o início por Alexandre de Moraes”, afirmou.

A jornalistas, o político também disse que Bolsonaro tinha o interesse de ir à Corte para acompanhar a análise dos magistrados pessoalmente, mas não pôde pela situação de saúde.

“Ele queria ir, mas obviamente não dá, ele não está com saúde no momento para não ficar bandando 10 horas para ver teatro de Moraes, com tudo já programado, manipulado, combinado”, disse.

Defesa da anistia

Flávio também defendeu o avanço da proposta de anistia e disse que se reunirá durante a tarde com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para ampliar as negociações ligadas ao projeto.

O senador prevê que uma nova proposta “ampla, geral e irrestrita”, deverá ser apresentada nos próximos dias. Uma forma geral pode beneficiar o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro em caso de condenação no STF.

Julgamento no STF

O julgamento por tentativa de golpe começou nesta terça e o futuro dos réus será definido pela Primeira Turma do STF. Entre destaques do primeiro dia, a PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu para que o Bolsonaro seja condenado.

Como próximas etapas, a Corte irá ouvir defesa dos acusados e o relator, ministro Alexandre de Moraes, apresentará o voto. Na sequência, outros ministros vão analisar o que for proposto por Moraes.

Perguntas e Respostas

Qual é a posição de Flávio Bolsonaro sobre o julgamento no STF?

Flávio Bolsonaro, senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou que seu pai está “firme, mas indignado” com o início do julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal). Ele criticou o processo, chamando-o de manipulado desde o início por Alexandre de Moraes.

O que Flávio Bolsonaro disse sobre a saúde de seu pai?

Flávio mencionou que Jair Bolsonaro tinha interesse em acompanhar o julgamento pessoalmente, mas não pôde ir devido à sua situação de saúde. Ele destacou que o ex-presidente não está em condições de ficar longas horas assistindo ao que considera um “teatro” manipulado.

O que Flávio Bolsonaro defende em relação à anistia?

Flávio Bolsonaro defendeu o avanço de uma proposta de anistia e informou que se reuniria com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para discutir o projeto. Ele prevê que uma nova proposta “ampla, geral e irrestrita” será apresentada em breve, a qual poderia beneficiar Jair Bolsonaro em caso de condenação no STF.

Qual é o contexto do julgamento mencionado por Flávio Bolsonaro?

O julgamento por tentativa de golpe começou no mesmo dia em que Flávio fez suas declarações. A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação de Jair Bolsonaro. As próximas etapas incluem a apresentação da defesa dos acusados e o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, seguido pela análise dos demais ministros.

