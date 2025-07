Após críticas de Trump, Gilmar diz que STF enfrenta ‘capítulo inédito de resistência’ Nesta quarta-feira (9), o líder norte-americano anunciou uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros importados pelos EUA Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 10/07/2025 - 19h48 (Atualizado em 10/07/2025 - 19h58 ) twitter

Em meio à crise do tarifaço e críticas do presidente Donald Trump , o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quinta-feira (10) que “o que se escreve no Brasil hoje é um verdadeiro capítulo inédito na história da resistência democrática”.

Nesta quarta-feira (9), o líder norte-americano anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, com início previsto para 1º de agosto.

O movimento ocorreu após recentes episódios envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde a um processo de golpe de Estado no STF.

Há expectativa de que o ex-presidente venha a ser condenado por tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro já está inelegível por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Segundo o ministro, decisões judiciais e a conformação de direitos fundamentais no Estado democrático de direito são inerentemente responsivas aos riscos factuais de violação da ordem jurídica.

“O que nenhuma outra democracia contemporânea enfrentou: uma tentativa de golpe de Estado em plena luz do dia, orquestrada e planejada por grupos extremistas que se valeram indevidamente da imunidade irrestrita das redes sociais”, disse.

O ministro ainda afirmou que nenhum outro parlamento nacional presenciou, atônito, “uma campanha colossal” de desinformação perpetrada por empresas de tecnologia que, com expedientes de mentiras e narrativas alarmistas, sabotaram o debate democrático sobre modernização dos marcos regulatórios.

“Nenhuma outra Suprema Corte no mundo sofreu ataques tão virulentos à honra de seus magistrados, incluindo planos de assassinato arquitetados por facções de grupos eleitorais derrotados. Essas singularidades definem o momento histórico da democracia combativa brasileira”, disse.

Antes de Trump adotar as medidas fiscais contra o Brasil, sua gestão já tinha dado sinais de que estava disposta a aplicar sanções em relação ao STF.

Em maio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que o país iria restringir a entrada de “funcionários estrangeiros e pessoas cúmplices na censura de americanos”, em recado ao ministro Alexandre de Moraes.

