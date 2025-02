Atacadão Dia a Dia faz feirão de empregos com mais de 300 vagas no Riacho Fundo Existem ainda vagas destinadas a pessoas com deficiência Brasília|Do R7 29/01/2025 - 20h38 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h38 ) twitter

Atacadão Dia a Dia faz feirão de empregos com mais de 300 vagas no Riacho Fundo

O Atacadão Dia a Dia vai realizar um feirão de empregos com mais de 300 vagas, entre 30 e 31 de janeiro, no Riacho Fundo, na QS 12 LOTE C.

O evento ocorrerá entre 8h e 17h. Entre as vagas disponíveis, estão: repositor, operador de caixa, açougueiro, encarregado, manutenção, auxiliar de serviços gerais e etc. Existem ainda vagas destinadas a pessoas com deficiência.

Os interessados em participar devem comparecer no local com documentos de identificação pessoal e currículo atualizado. Os salários podem ultrapassar R$ 2 mil. Entre os benefícios das vagas estão:

Clube DD+ (preço de atacado nas suas compras, descontos exclusivos, parceiros de cultura, lazer, saúde e muito mais);

Alimentação no local(café da manhã, almoço e jantar);

Cesta Básica (no valor de R$ 150,00 conforme assiduidade);

Plano Odontológico (opcional);

Seguro por morte acidental;

Assistência Funeral;

Auxílio Alimentar (12 meses de R$ 1.000,00 em compras no Dia a Dia para a família, em caso de morte do colaborador);

Convênios educacionais (graduação, pós, MBAe inglês) SESC;

Treinamentos e Endomarketing ativo.