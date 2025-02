Autoridades parabenizam eleitos para presidências da Câmara e do Senado; veja repercussão Davi Alcolumbre foi eleito para a presidência do Senado e Hugo Motta para a Câmara Brasília|Do R7 01/02/2025 - 19h59 (Atualizado em 01/02/2025 - 23h51 ) twitter

Hugo Motta e Alcolumbre foram eleitos neste sábado Mário Agra/Câmara dos Deputados e Marcos Oliveira/Agência Senado/ montagem - 01.02.2025

Em um sábado atípico em Brasília, o Congresso Nacional elegeu os novos presidentes do Senado e da Câmara neste 1º de fevereiro. Davi Alcolumbre (União-AP), no Senado, e Hugo Motta (Republicanos-PB), na Câmara, vão assumir os postos pelos próximos dois anos. Após a eleição, diversas autoridades do país parabenizaram os parlamentares pelo pleito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitiu nota parabenizando os dois nomes. A Davi Alcolumbre, Lula disse que “caminharemos juntos na defesa da democracia e na construção de um Brasil mais desenvolvido e menos desigual”. Para Hugo Motta, o presidente disse está “certo de que avançaremos ainda mais nessa parceria exitosa entre Executivo e Legislativo, para a construção de um Brasil cada vez mais desenvolvido e mais justo, com responsabilidade fiscal, social e ambiental”.

Lula não tinha declarado apoio oficial a nenhum nome, mas nos bastidores pediu para os ministros, exonerados para participar da votação, darem o voto nos dois favoritos.

Pelas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF (Supremo Tribunal Federal), também felicitou os dois eleitos e os agora ex-presidentes das duas Casas, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Felicito @HugoMottaPB pela vitória na eleição para presidência da Câmara dos Deputados. Desejo êxito no exercício da função! Parabenizo também @ArthurLira_, que esteve à frente da Casa nos últimos 4 anos, assegurando a democracia em momentos decisivos. — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) February 1, 2025

Parabenizo @rodrigopacheco pelos dois mandatos como Presidente do Senado. Com serenidade e espírito público, liderou o Congresso Nacional em momentos desafiadores da nossa democracia. Congratulo também @davialcolumbre pela vitória na eleição de hoje. Faço votos de muito sucesso! — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) February 1, 2025

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), saudou Hugo Motta e lembrou que eles já trabalharam juntos. “Tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado e testemunhar sua competência, compromisso e capacidade de diálogo”, afirmou. Sobre Alcolumbre, ela disse está confiante que a gestão dele será benéfica para o DF. “Sua liderança será fundamental para conduzir os desafios e oportunidades que temos pela frente, garantindo que as vozes de todas as regiões do Brasil sejam ouvidas e respeitadas”, escreveu.

Parabéns, senador Davi Alcolumbre pela eleição como presidente do Senado Federal, essa Casa que representa as unidades da federação, dentre as quais nosso querido Distrito Federal. Sua liderança será fundamental para conduzir os desafios e oportunidades que temos pela frente,… pic.twitter.com/mpsKmzwTHe — Celina Leão (@celinaleao) February 1, 2025

Parabéns, deputado federal Hugo Motta, pela eleição à presidência da Câmara dos Deputados! Tive a oportunidade de trabalhar ao seu lado e testemunhar sua competência, compromisso e capacidade de diálogo. Sua trajetória política, aliada ao legado que carrega, são credenciais… pic.twitter.com/TNSk1wKlvi — Celina Leão (@celinaleao) February 1, 2025

Frente parlamentar pelo Brasil competitivo

A Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo também emitiu nota parabenizando os parlamentares eleitos para compor as mesas diretoras do Senado e da Câmara.

“A FPBC acredita que os novos líderes do Legislativo desempenharão um papel decisivo na análise e aprovação de projetos que contribuam para aumentar a competitividade do país. Superar os gargalos estruturais, como os altos custos de produção e infraestrutura deficitária, é fundamental para reduzir o Custo Brasil e criar um ambiente mais propício ao crescimento sustentável”, afirmou.