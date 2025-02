Balança comercial tem aumento de US$ 2,43 bilhões em janeiro Avaliação parcial do mês aponta redução no número de exportações, mas aumento da importação e corrente de comércio Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 27/01/2025 - 16h20 (Atualizado em 27/01/2025 - 18h38 ) twitter

Balança comercial apresenta superávit Divulgação/Porto de Santos

A balança comercial do Brasil até a quarta semana de janeiro de 2025 registrou um aumento de US$ 2,43 bilhões na comparação com o mesmo intervalo de janeiro do ano passado.

A avaliação, ainda parcial, leva em conta dados até a quarta semana deste mês, e indica um aumento de importações em 13,3% — em valores que alcançam os US$ 17,95 bilhões.

Por outro lado, as exportações caíram -1,2%, em soma que chega aos US$ 20,38 bilhões.

A balança corrente de comércio, que soma importações e exportações, mostra aumento de 5,1%, com alcance de US$ 38,33 bilhões.

‌



Os valores consolidados, levando em conta todo o mês, serão confirmados no próximo 7 de fevereiro.

Em 2024, a balança comercial brasileira fechou o ano com saldo de US$ 74,6 bilhões, além de recordes em exportações e importações. O valor arrecadado no ano foi inferior a 2023, mas alcançou o segundo melhor resultado da série histórica.

‌



As previsões para 2025, divulgadas no início do ano pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, indicam a manutenção de altos valores em exportações, importações e corrente de comércio. A expectativa é de que o saldo comercial positivo fique entre US$ 60 bilhões e US$ 80 bilhões.