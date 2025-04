65 anos de Brasília: hotéis vão oferecer descontos especiais durante as celebrações

A cidade de Brasília celebrará seu 65º aniversário com uma série de eventos. Segundo o secretário de Turismo, Cristiano Araújo, os hotéis oferecerão descontos especiais.



A programação inclui shows nacionais de Wesley Safadão, Léo Santana, Fagner e O Grande Encontro, composto por Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença. Haverá também artistas como Menos é Mais e Zé Neto & Cristiano, que gravarão um DVD ao vivo.



Durante as festividades, o transporte público será gratuito. Eventos religiosos completarão a programação, com destaque para a missa na Catedral. Ambulantes terão áreas específicas para atuar, e restaurantes locais participarão oferecendo pratos a R$ 65,00 em alusão ao aniversário.



