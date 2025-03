Acusado de matar estudante da UnB fala pouco durante audiência de custódia

O homem preso acusado de matar uma estudante da UnB passou por audiência de custódia, mas quase não falou. Vinícius Neres foi preso no início da semana enquanto planejava um outro crime contra sua ex-namorada. No tribunal, ele praticamente não se manifestou e manteve a cabeça baixa.



A polícia informou que ele mantinha um relacionamento com uma jovem de 24 anos, que conheceu na universidade onde estudava biomedicina e que seria a sua próxima vítima. Na mochila de Vinícius foram encontradas ferramentas furtadas e outros objetos que sugerem preparo para o ato criminoso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!