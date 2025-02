Ataques a veículos e prédios aumentam, e moradores da Asa Sul pedem por mais segurança

Na Asa Sul, moradores relatam aumento nos casos de roubo e furto. Câmeras de segurança flagraram um homem tentando arrombar uma caminhonete e outro invadindo um prédio na quadra 102 da Asa Sul durante reformas. A presidente do Conselho da Asa Sul afirma que os moradores estão preocupados com a segurança local. O comandante do batalhão local mencionou uma redução nos índices criminais de 2023 para 2024, mas destacou a necessidade de colaboração comunitária. Problemas de iluminação são relatados como um dos fatores que intensificam o receio na área.