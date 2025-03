Avenida Elmo Serejo, em Taguatinga, fica congestionada devido bueiro sem tampa

Um bueiro sem tampa causou um longo congestionamento na Avenida Elmo Serejo, próximo à entrada do Túnel Rei Pelé, em Taguatinga. Cones foram colocados por uma equipe do Detran para alertar os motoristas sobre o perigo. A interdição da metade da faixa levou os motoristas a desviarem e resultou em engarrafamento significativo durante o período movimentado da manhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!