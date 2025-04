Bailarinos de Brasília dão início aos ensaios para lançamento oficial da companhia

Entre os dias 2 e 4 de maio, o "Bailarinos de Brasília ", o corpo de balé oficial do Distrito Federal, fará sua estreia na sala Martins Pena do Teatro Nacional. O evento contará com a presença da renomada bailarina Ana Botafogo e incluirá aulas abertas ao público. Além disso, a companhia se prepara para um festival internacional de dança programado para outubro. Os ingressos, totalmente gratuitos, podem ser obtidos através do site Simpla. A diretora Tereza Braga destaca: "É uma grande oportunidade para talentos locais brilharem sem precisar deixar Brasília."



