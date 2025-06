Bombeiros controlam incêndio no Noroeste, em Brasília, mas fumaça persiste

Um incêndio na área próxima ao Parque Nacional de Brasília foi controlado pelos bombeiros nesta quarta-feira (4). A equipe, que atuou na região do Noroeste, destacou a preocupação com os cabos de alta tensão nas proximidades. Embora o fogo tenha sido contido, a fumaça ainda persiste devido à matéria orgânica no solo, um fenômeno conhecido como "fogo de turfa".



A proximidade do período de seca ressalta a importância de evitar acender fogos de artifício, jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação e queimar lixo. Em caso de emergência, contate os bombeiros pelo número 193.



