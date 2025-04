Brasília celebra 65 anos com edição especial do Record nas Cidades

No dia 21 de abril, Brasília celebrará seu 65º aniversário com uma edição especial do Record nas Cidades, que será realizada na rodoviária do Plano Piloto, das 10h às 15h.



O evento promete animar o público com apresentações musicais e sorteios de prêmios, como R$ 5 mil em material de construção e uma viagem para Caldas Novas, Goiás. O cantor Lucas Camaro, tido como sucessor de Cristiano Araújo, marcará presença com sua música. O público poderá participar e concorrer a prêmios variados, tornando a comemoração ainda mais especial.



