Brasília recebe as finais do 1º Campeonato Nacional de Futebol Indígena

O primeiro Campeonato Nacional de Futebol Indígena está sendo realizado em Brasília , com a final marcada para este domingo, às 16h, no Estádio Bezerrão, no Gama.



Ronison Kaxinawá, conhecido como Neymar, atacante do Huni Kuin do Acre, destacou a honra de jogar na capital: "é uma honra sair do nosso estado e conhecer a capital do Brasil". Já Nicinho, atacante do Imbiruçu, enfatizou a importância do encontro cultural.



Organizado pela Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil), o evento atraiu mais de 92 equipes de todas as regiões do Brasil. A entrada para o público é gratuita, com atrações culturais e sorteios desde as 10h.



