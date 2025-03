Campanha de conscientização reúne roupas usadas por vítimas de violência sexual

Uma exposição no Distrito Federal reúne roupas usadas por 15 mulheres vítimas de violência sexual, com o objetivo de desmistificar a ideia de que a vestimenta justifica o crime. A campanha 'Não é sobre o que vestimos', organizada pela Polícia Civil, traz depoimentos das vítimas de idades variadas, ilustrando diferentes as formas de agressão.



Recentemente, foram registrados 921 casos de importunação sexual no DF. A delegada Angela Santos destaca a importância da denúncia e o papel significativo das mulheres nas delegacias do DF, enfatizando a necessidade de acolhimento e apoio às vítimas.



