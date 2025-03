Clássico no Candangão BRB 2025: Gama e Brasiliense lutam por vaga na final

Neste sábado (15), o Bezerrão será palco do maior clássico do futebol do Distrito Federal: Gama x Brasiliense pela semifinal do Candangão BRB 2025. Com 24 títulos em campo, o Gama busca seu 14º troféu, enquanto o Brasiliense almeja o 12º.



A partida, que promete ser emocionante, começa às 16h e terá transmissão ao vivo pela RECORD a partir das 15h30. A rivalidade intensa e a histórica trajetória dos times asseguram um espetáculo imperdível para os torcedores.



