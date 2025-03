Corinthians e Palmeiras disputam grande final do Campeonato Paulista

Na capital paulista, a expectativa é alta para a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras , que será realizada na Neo Química Arena às 21h30 desta quinta-feira (27).



O Corinthians precisa de um empate para conquistar o título, já que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para ser campeão, ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.



Os torcedores já estão presentes nos arredores do estádio, aguardando ansiosamente o início da partida. Os times contarão com reforços de jogadores que estavam a serviço de seleções internacionais. No Palmeiras, Rafael Veiga é um dos destaques em campo, enquanto o Corinthians pode ser desfalcado por lesões.



Um incidente curioso marcou o retorno dos jogadores Romero e Richard Rios ao Brasil, quando o avião em que estavam foi atingido por um raio e precisou pousar em Manaus, mas ambos chegaram em segurança para o importante duelo.







