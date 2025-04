Cratera em Vicente Pires (DF) é consertada após rompimento de tubulação

Em Vicente Pires (DF), na Rua 8, um buraco se transformou em uma cratera após o rompimento de um cano da Caesb (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal). A situação causou transtornos e interrompeu temporariamente o abastecimento de água.



Após a ação do Governo do Distrito Federal e de equipes locais, a cratera foi consertada e o trânsito normalizado. Os moradores já têm o abastecimento de água restabelecido. Algumas áreas ainda estão em fase de finalização com melhorias planejadas para a drenagem das chuvas.



