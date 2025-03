Criança passa por cirurgia após sofrer queimaduras graves em creche no Gama

Um bebê de um ano e quatro meses que sofreu queimaduras de segundo grau nos pés precisou passar por uma cirurgia de raspagem na manhã desta sexta-feira (14). Ele brincava no parquinho de uma creche no Gama e após ser levado a uma Unidade Básica de Saúde, a mãe foi informada da gravidade dos ferimentos.



Uma enfermeira do Hospital Regional da Asa Norte, ao ver o estado de André, orientou a família sobre os procedimentos necessários. A mãe relata indignação pela falta de informações da creche e busca justiça pelo ocorrido. Este não é o primeiro caso de negligência na instituição. Em 2023, outro incidente grave envolveu um choque elétrico em uma criança, levantando questões sobre a segurança no local.



