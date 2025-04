Criminosos roubam bicicleta e são pegos desmontando carro furtado em Santa Maria (DF)

A Polícia Militar do Distrito Federal prendeu dois homens envolvidos no roubo de uma bicicleta em Santa Maria. O crime ocorreu na QR 215 e foi registrado por câmeras de segurança. A dupla anunciou o assalto e levou a bicicleta.



Em seguida, os suspeitos foram encontrados desmontando um carro furtado e estavam com a bicicleta ao lado do veículo, conforme relatado pelo Tenente Pedro: "é uma resposta rápida e eficiente da Polícia Militar do Distrito Federal à sociedade de Santa Maria". Ambos já tinham passagens pela polícia e foram levados para a 20ª Delegacia de Polícia.



