DER pretende fechar retorno no Jardim Botânico sentido Ponte JK; saiba motivo

O DER-DF (Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal) pretende fechar um retorno do Jardim Botânico, no sentido Ponte JK. O acesso está localizado pouco antes do novo viaduto da região, inaugurado no último dia 8 de novembro. Segundo o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Junior, o retorno causa retenção no trânsito. Dessa forma, os motoristas deverão utilizar o viaduto para retornar.