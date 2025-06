Dia dos Namorados: pesquisa indica quais presentes estão na lista de mais desejados

No dia 12 de junho, casais comemoram o Dia dos Namorados. Segundo a Fecomércio, os cosméticos, roupas, acessórios e calçados são os presentes mais desejados, representando 60,7% das intenções de compra. Em entrevistas no Distrito Federal, muitos citaram flores e experiências especiais como presentes ideais. Um bar na Asa Sul, em Brasília, dedica eventos aos solteiros nesta data, destacando atrações como música e intervenções para formar novos casais.



