Empresa cancela festa de casamento faltando 30 dias para data e casal fica no prejuízo

Um casal do Recanto das Emas ficou no prejuízo após contrataram uma empresa de eventos para organizar o casamento e descobrirem o cancelamento 30 dias antes da data. Mariana de Souza e Mozar Rodrigues investiram quase R$ 12 em 2023, mas empresária responsável informou que não poderia realizar o evento e sugeriu mudar a data, o que não era viável para o casal, que já tinha planejado outros detalhes, como a lua de mel e a cerimônia no cartório.



Ao solicitar o reembolso, a noiva foi informada da impossibilidade de devolução imediata devido à condição da empresária. Em mensagens, ela mencionou que o ressarcimento poderia ser feito por vias legais. A advogada dos noivos destacou que, segundo o Código de Defesa do Consumidor, eles têm direito ao reembolso.



Ela alertou sobre a importância de revisar contratos antes de assiná-los, para evitar cláusulas prejudiciais. A defesa da empresa afirmou que não negou o ressarcimento, mas destacou que deve seguir as cláusulas contratuais.



