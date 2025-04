Eventos esportivos e culturais interditam trânsito no DF neste fim de semana

Neste fim de semana, o Distrito Federal será palco de diversos eventos. No sábado (12), o Detran (Departamento de Trânsito) realizará intervenções a partir das 16h no Eixo Monumental, próximo à Arena BRB, devido a um show.



No domingo (13), a partir das 5h, os eventos incluem o IronMan, com interdições no Lago Sul e na Esplanada, e a corrida Run The World, com largada e chegada na Praça do Buriti. Ainda no domingo, entre 9h e 13h, a Avenida das Mangueiras no Cruzeiro será fechada para a Cãominhada, enquanto uma via no Setor Hoteleiro Sul será reservada para gravações de filme entre 17h e 21h.



