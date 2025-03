Homem provoca incêndio em posto de combustível na Avenida Hélio Prates

Um acidente ocorreu em um posto de combustíveis na Avenida Hélio Prates quando um homem puxou a mangueira de abastecimento, derrubando a bomba e espalhando combustível no chão. O fogo começou imediatamente, mas motoristas e funcionários do posto evitaram ferimentos. Eles conseguiram controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Não houve registros de feridos.



