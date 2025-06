Itapoã é reconhecida como a 28ª região administrativa do Distrito Federal

O próximo evento do Record nas Cidades vai acontecer na região administrativa de Itapoã, no Distrito Federal, criada em 2005. A localidade possui cerca de 90 mil habitantes e evoluiu de invasão para 28ª região administrativa do DF.



O evento oferecerá música, prêmios e serviços para os moradores. Recentemente, a infraestrutura de Itapoã melhorou com a entrega do viaduto da saída leste, facilitando o trânsito. A cidade atualmente conta com um posto de saúde, três escolas, um restaurante comunitário e um terminal rodoviário.



