Moradores de Santo Antônio do Descoberto pedem soluções para ruas esburacadas

Em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, os moradores enfrentam problemas contínuos de buracos e alagamentos nas ruas, que se agravam em dias de chuva. A situação, que perdura há mais de 8 anos, compromete a mobilidade no município.



Um incidente recente ilustra a gravidade da situação: um ônibus atolou em uma avenida principal, utilizada por diversos veículos diariamente. Apesar das tentativas da equipe da RECORD de contatar a prefeitura em busca de uma solução, não houve resposta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!