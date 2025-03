Novas vítimas denunciam dentista preso por abuso sexual em Brasília

Após um dentista de 54 anos ser preso em Brasília por suspeita de abusar sexualmente de pacientes e ex-funcionárias, novas vítimas fizeram denúncias. Com um histórico de condenações por crimes sexuais, ele foi detido. Desde a prisão, mais duas denúncias surgiram, incluindo tentativa de suborno a uma vítima para não denunciar.



Durante a operação, computadores e celulares foram apreendidos em seu consultório e residência, onde também se encontrou uma quantia significativa em dinheiro. As acusações incluem comportamento inapropriado durante consultas, evoluindo para contato físico forçado.



O delegado Rafael Catunda mencionou que o dentista negou as acusações, alegando serem tentativas de prejudicá-lo, apesar de relatos semelhantes entre as vítimas. As investigações continuam, com a polícia incentivando outras possíveis vítimas a se manifestarem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!