Ossada encontrada em Taguatinga pode ser de jovem desaparecida há dois anos

A família de uma adolescente que está desaparecida desde 24 de março de 2023 recebeu informação que ossada encontrada em um parque em Taguatinga pode ser dela. A polícia informou à família sobre a descoberta e solicitou exame de DNA, cujo resultado deve sair na próxima semana. Investigadores buscam esclarecer as causas da morte, tendo dois ex-namorados, ambos com histórico de violência, como principais suspeitos. A família já entregou à polícia documentos odontológicos de Vitoria Lorrany para auxiliar na identificação.



