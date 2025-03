Policial militar é flagrado dando tapa em gerente de bar na Estrutural

Um policial militar é investigado por agredir gerente de bar na Estrutural durante o Carnaval. Um vídeo de circuito de segurança mostra PMs chegando e uma breve conversa com um dos policiais antes dele dar um tapa no gerente, que bate contra a parede. A corregedoria informou que uma investigação sobre o incidente foi iniciada e reafirmou seu compromisso com a ética e legalidade nas ações policiais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!