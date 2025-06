Sabores de cigarro eletrônico aumentam dependência, diz especialista

Uma pesquisa aponta que Brasília é a capital com o maior percentual de estudantes entre 13 e 17 anos que já experimentaram cigarros eletrônicos. Uma ex-fumante compartilha sua experiência de superação do vício, ressaltando mudanças de hábito como crucial.



Ela destaca que é possível parar sem remédios, mas reconhece que assistência médica pode ser necessária. Especialistas alertam sobre os riscos do cigarro eletrônico, que contém substâncias nocivas e pode ser mais viciante que o cigarro convencional. A Secretaria de Saúde oferece programas de apoio para aqueles que desejam largar o vício.



