Saindo do Sufoco: família de menina escalpelada em acidente no DF recebe ajuda financeira

Em setembro do ano passado, Maria Heloísa Souza, de 9 anos, sofreu um acidente em um brinquedo giratório de um parque em Santa Maria, Distrito Federal. Ela perdeu parte do couro cabeludo e ficou internada por 16 dias. Sua mãe, Beatriz Souza, relatou dificuldades financeiras devido aos gastos com tratamento.



A equipe do programa Saindo do Sufoco, da RECORD , visitou a família para ajudar com contas atrasadas e aluguel. "Graças a Deus, deu tudo certo," comentou a mãe aliviada. As contas foram pagas e cestas básicas entregues à família.



