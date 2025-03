Supercopa do Brasil de Handebol reúne 400 atletas em Brasília

A Supercopa do Brasil de Handebol está sendo realizada em Brasília , no ginásio da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), no Setor de Clubes Sul. O evento conta com a participação de 400 atletas divididos em 16 times, competindo por prêmios de R$ 120 mil nas categorias masculina e feminina. As semifinais ocorrem na sexta-feira (28) e as finais no domingo (30). A entrada é gratuita.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!