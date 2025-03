Terceira suspeita de torturar e raspar cabelo de jovem no DF se entrega à polícia

A terceira mulher envolvida no caso de tortura contra uma jovem de 24 anos em Brazlândia, no Distrito Federal, se entregou à polícia na tarde desta sexta-feira (14). Outras duas mulheres já haviam sido presas. A vítima teve seu cabelo e sobrancelha raspados e sofreu agressões físicas.



Segundo o delegado Fernando Cocito, o crime foi motivado por ciúmes envolvendo o marido de uma das agressoras. As três detidas são acusadas de tortura agravada por sequestro. A investigação está em andamento na 18ª DP, onde a vítima recebe apoio psicológico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!