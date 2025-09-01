Barroso: 7 de Setembro deve ocorrer com normalidade, mesmo com julgamento de Bolsonaro Presidente do STF enfatizou que a data da Independência do Brasil deve ser celebrada com alegria por todos os grupos políticos Brasília|Do Estadão Conteúdo 01/09/2025 - 14h56 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h58 ) twitter

Barroso espera 7 de Setembro dentro da normalidade Luiz Silveira/STF - 28.8.2025

Para o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, as comemorações pelo 7 de Setembro devem ocorrer dentro da normalidade, mesmo com o desenrolar do julgamento do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo central da tentativa de golpe de Estado.

“É a data da Independência do Brasil que deve ser comemorada com alegria por liberais, por conservadores e por progressistas. Não há nenhuma razão para haver nenhum tipo de tensão no século 21”, disse Barroso a jornalistas durante participação em evento no Rio de Janeiro.

No entendimento dele, é preciso distender o país, o que não implica “abdicar da própria convicção”, mas apenas “viver de uma forma civilizada”.

“Acho que quem é conservador deve defender os seus pontos de vista, quem é progressista deve defender os seus. Ter respeito e consideração pelo outro não significa abrir mão de suas próprias convicções. Alternância do poder é uma bênção”, pontuou o presidente do STF.

Barroso, cuja presidência termina no próximo dia 28 de setembro após um mandato de dois anos, avaliou o período de maneira positiva.

“Conseguimos uma relação harmoniosa com os poderes. Tivemos muitos avanços que não ficaram tão evidentes, como iniciativas para inclusão de gênero e raça, compromisso com questões climáticas, maior acesso à informação. São mudanças com menos apelo, mas importantes para o Judiciário”, listou o presidente do STF.

