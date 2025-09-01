Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro em prisão domiciliar Ministro destacou que veículo usado por Lira para ir até a casa de Bolsonaro terá que ser revistado Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 01/09/2025 - 13h51 (Atualizado em 01/09/2025 - 14h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ministro Alexandre de Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Jair Bolsonaro.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto de 2025 por descumprimento de medidas judiciais.

A visita deve respeitar regras de monitoramento, incluindo vistorias nos veículos e supervisão da área externa.

O STF inicia julgamento que pode condenar Bolsonaro e outros por tentativa de golpe. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Moraes autoriza visita de Arthur Lira ao ex-presidente Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 20/05/2025

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira (1º) a visita do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto por descumprimento de medidas judiciais.

O pedido foi apresentado nesta segunda pelos advogados do ex-presidente, que solicitou autorização para receber o parlamentar em sua residência.

De acordo com a decisão de Moraes, a visita está permitida até as 18h desta segunda, respeitando todas as determinações legais e judiciais já impostas para a prisão domiciliar.

Entre as regras de monitoramento estão vistorias nos veículos que saírem da residência e supervisão presencial da área externa, especialmente nas partes consideradas mais vulneráveis devido à proximidade de imóveis vizinhos.

‌



A visita ocorre um dia antes de o STF iniciar o julgamento que pode resultar na condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe.

Arthur Lira presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2024, período em que Bolsonaro governava o país nos dois primeiros anos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

