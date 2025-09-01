Moraes autoriza visita de Arthur Lira a Bolsonaro em prisão domiciliar
Ministro destacou que veículo usado por Lira para ir até a casa de Bolsonaro terá que ser revistado
O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes autorizou nesta segunda-feira (1º) a visita do deputado federal Arthur Lira (PP-AL) ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto por descumprimento de medidas judiciais.
O pedido foi apresentado nesta segunda pelos advogados do ex-presidente, que solicitou autorização para receber o parlamentar em sua residência.
De acordo com a decisão de Moraes, a visita está permitida até as 18h desta segunda, respeitando todas as determinações legais e judiciais já impostas para a prisão domiciliar.
Entre as regras de monitoramento estão vistorias nos veículos que saírem da residência e supervisão presencial da área externa, especialmente nas partes consideradas mais vulneráveis devido à proximidade de imóveis vizinhos.
A visita ocorre um dia antes de o STF iniciar o julgamento que pode resultar na condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe.
Arthur Lira presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2024, período em que Bolsonaro governava o país nos dois primeiros anos.
