Bolsonaro diz que vai responder a perguntas em interrogatório no STF: 'Excelente oportunidade' Oito réus por tentativa de golpe de estado serão ouvidos pelo Supremo Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/06/2025 - 17h42 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h30 )

Bolsonaro foi ouvido pela PF em inquérito sobre Eduardo Giovanna Inoue/R7 - 05.06.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou nesta quinta-feira (5) que não vai se manter em silêncio durante o interrogatório marcado para a próxima semana no STF (Supremo Tribunal Federal), e que o momento será uma “excelente oportunidade de esclarecer as perguntas”. Além do ex-presidente , outros sete réus por tentativa de golpe de Estado serão ouvidos presencialmente. Apenas o interrogatório do general Walter Braga Netto será por videoconferência, pois o militar está preso.

Serão interrogados os réus do chamado “núcleo 1″ de investigados:

Jair Messias Bolsonaro - ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem – ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Investigação) e atual deputado federal;

Almir Garnier – almirante e ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF;

Augusto Heleno – general da reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Mauro Cid – tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira – general e ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto – general da reserva, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, e vice de Bolsonaro nas eleições de 2022.

O comentário de Bolsonaro foi feito após prestar depoimento à Polícia Federal na investigação sobre a conduta do filho dele Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Em entrevista à imprensa após o depoimento, Bolsonaro disse ter enviado R$ 2 milhões a Eduardo para bancar os gastos dele nos EUA.

“Botei um dinheiro na conta de dele, bastante até. Dinheiro limpo, Pix. Botei R$ 2 milhões na conta dele, porque lá fora é tudo mais caro, tenho dois netos. Não quero que passe dificuldade”, afirmou o ex-presidente.

Na ocasião, Bolsonaro negou qualquer envolvimento com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que deixou o Brasil nos últimos dias. Bolsonaro também negou ter feito Pix para Zambelli e declarou que acompanha o caso dela pela imprensa.

