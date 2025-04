Bolsonaro está estável, mas cirurgia deve durar mais duas horas Cirurgia começou pela manhã, em Brasília, e tinha duração inicial de seis horas Brasília|Do R7 13/04/2025 - 18h06 (Atualizado em 13/04/2025 - 18h21 ) twitter

Bolsonaro passou mal no sábado Reprodução

A cirurgia que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo submetido, neste domingo (13), deve durar ainda mais uma ou duas horas, segundo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela ainda disse que o quadro dele é estável. “A cirurgia continua. Os marcadores estão normais e o quadro segue estável”, disse.

Bolsonaro passa por uma cirurgia desde a manhã deste domingo após ter passado mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, na sexta-feira (11), quando sentiu dores e distensão abdominal. Mais cedo, a informação era de que o procedimento seria “longo” e deveria ter a duração de “seis horas”.

O ex-chefe do Executivo foi levado, em um primeiro momento, até um hospital em Natal (RN), onde recebeu os atendimentos iniciais. Após o quadro se estabilizar, Bolsonaro foi transferido para Brasília, onde realiza a cirurgia.

Segundo o médico Leandro Echenique, a cirurgia é aberta e visa corrigir “a parte das obstruções das alças intestinais”. “[O procedimento] vai retirar a tela que ele tem no local e recolocá-la. É uma cirurgia bastante extensa, pois é um abdômen que já foi muito manipulado desde 2018, após a facada”, afirmou na madrugada de sábado (12).

