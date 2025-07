Bolsonaro suspende agenda pública em julho por orientações médicas: repouso absoluto Ex-presidente enfrenta complicações recorrentes, incluindo vômitos, soluços e pneumonia Brasília|Do R7, em Brasília 01/07/2025 - 23h07 (Atualizado em 01/07/2025 - 23h13 ) twitter

No último fim de semana, Bolsonaro participou de manifestação Vincent Bosson/FotoArena/Estadão Conteúdo - 29.06.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro vai se afastar completamente da vida pública durante o mês de julho para tratamento de saúde. A decisão foi anunciada nesta terça-feira (1º), após orientações médicas que determinaram repouso absoluto.

Segundo comunicado assinado pelos médicos Claudio Birolini, cirurgião geral, e Leandro Echenique, cardiologista, Bolsonaro está em recuperação de uma cirurgia extensa, além de ter enfrentado uma internação prolongada, episódio de pneumonia e crises persistentes de soluços.

Os sintomas dificultam a fala e a alimentação do ex-presidente.

“Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar”, escreveu Bolsonaro em nota divulgada pelo filho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Com isso, compromissos públicos em Santa Catarina e Rondônia estão suspensos.

No último dia 20 de junho, o ex-presidente passou mal durante viagem a Goiás, onde cumpria agendas políticas com apoiadores.

Na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia, chegou a relatar que vomitava até dez vezes por dia. No dia seguinte, precisou realizar exames em um hospital privado de Brasília.

Internação em abril

Em abril, Bolsonaro foi submetido a cirurgia após passar mal durante uma agenda no Rio Grande do Norte, quando sentiu dores e distensão abdominal. De acordo com os médicos, a operação foi necessária devido a uma obstrução intestinal. Ele ficou internado na UTI por cerca de 15 dias.

A intervenção médica foi consequência direta das sequelas deixadas pela facada sofrida em Juiz de Fora (MG), durante a campanha presidencial de 2018.

Desde o atentado, o ex-presidente passou por mais de cinco procedimentos cirúrgicos para tratar complicações no sistema digestivo.

A equipe médica informou que Bolsonaro só retornará às suas funções após plena recuperação.

“Durante esse período, ele ficará afastado de suas atividades habituais, incluindo agendas públicas e atividade político-partidária, retornando tão logo esteja plenamente restabelecido”, diz o boletim médico divulgado nesta terça.

