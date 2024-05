Bora de Bike, Brasília Games e festival gastronômico no DF: veja eventos deste fim de semana Agenda cultural do R7 traz programações em espaços abertos e fechados com opções gratuitas e pagas para todos os públicos

Veja o que fazer em Brasília (Arte/ R7)

O terceiro fim de semana de maio está repleto de atrações para curtir com a família ou aproveitar com a galera. A agenda cultural do R7 reúne opções como espetáculos de comédia, festival gastronômico e shows de rap. Com eventos gratuitos e pagos, as apresentações começam a partir desta sexta-feira (17) e ocorrem em espaços abertos e fechados para o público de todas as idades . Confira a programação abaixo:

Shows fazem parte da programação do FunFestival (Reprodução/Instagram @ marcelod2 e @criolomc)





Marcelo D2 e Criolo

Os artistas brasileiros se apresentam neste sábado no Fun Festival. Os cantores famosos no mundo do rap e do hip hop e prometem animar o público brasiliense. As apresentações acontecem nesta sexta-feira (17) no Parque da Cidade. A classificação é de 16 anos.

Onde: Praça das Fontes – Parque da Cidade

Quando: Sexta (17)

Horário: 18H

Valor: A partir de R$ 110





Espetáculos prometem muita comédia para o público (Divulgação/ Lucas Furtado e G7 comédia)





O Olho da Fechadura





O Sesc Gama estreia o espetáculo O olho da Fechadura que reúne todas as 17 obras d o escritor e jornalista Nelson Rodrigues. A peça está na quinta edição e fica em cartaz até domingo (19). A classificação é de 18 anos





Onde: Tetaro Paulo Gracinho - Sesc Gama

Quando: 15 a 19 de maio

Horário: 16h e 20h

Valor: Gratuito





Quem Vê Cara Não Vê Harmonização





De volta em Brasília, a Cia de Comédia G7 traz a comédia “Quem Vê Cara Não Vê harmonização”. O espetáculo fez sucesso por mergulhar no universo dos procedimentos estéticos de forma cômica.





Onde: Teatro La Salle - 906 Sul

Quando: 18/15 a 2/06

Horário: 19h

Valor: A partir de R$ 40





Festival gastronômico acontece em restaurantes do DF (Reprodução/Instagram @festivalbrasilsabor)





Festival Brasil Sabor

Em sua 18º edição, o Brasil Sabor está de volta em Brasília. O evento que está com a temática” Pra toda gente e pra todo gosto” celebra a diversidade da gastronomia brasileira com diversos restaurantes da capital federal. O público pode fazer parte da experiência até 2 de junho.

Restaurantes: Alô Grau, Almería,, Bahea, Apinus entre outros (conferir no site do evento)

Quando: 16 de maio a 2 de junho

Valor: Pratos por R$29, R$49, R$69 e R$89





Festival terá competição de Cosplay e campeonato entre gamers (Divulgação/Secti e Joel Rodrigues/Agência Brasília)





Brasília Festival Games

A 2ª edição do Festival Games acontece em Brasília nesta sexta(17) até domingo919) no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A programação inclui campeonatos de games, de dança e de cosplays. o evento também terá a presença de artistas do universo gamer. A entrada é gratuita mediante a retirada de ingressos.





Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: Sexta917), sábado(18) e domingo(20)

horário: 11h às 20h

Valor: Gratuito





Passeio já está na 13ª edição (Divulgação/Record Brasília)





Bora de Bike

Um dos maiores passeios ciclísticos do Distrito Federal, o “Bora de Bike” acontece neste domingo(19), no Parque da Cidade. O evento é promovido pela RECORD Brasília e terá a inclusão de pessoas autistas. A concentração será às 7h e a largada às 9h. A expectativa é reunir pelo menos 15 mil pessoas.

Onde: Estacionamento 1 - Parque da Cidade

Quando: Domingo (19)

Horário: 9h





Sarau Literário

Inspirado pela tradição literária nordestina e nortista, o Programa Educativo do CCBB Brasília promove neste domingo (19), o “Sarau Cordéis Cerratenses”. Os cordelistas Sabiá Canuto e Davi Mello sobem ao palco para recitarem algumas de suas obras e encantarem o público. A faixa etária é livre e a entrada é gratuita.

Onde: CCBB

Quando: Domingo (19)

Horário: 17

Valor: Gratuito









*Sob supervisão de Fausto Carneiro