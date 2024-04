Brasil cobra providências da UEFA depois de mais um ataque racista contra Vini Júnior

Alto contraste

Governo brasileiro vai cobrar providências da UEFA

O governo brasileiro se posicionou contra os ataques racistas sofridos pelo jogador Vinícius Júnior, do Real Madri, por torcedores Atlético de Madri na quarta-feira (13). Além disso, afirma que vai cobrar providências da UEFA (União Europeia das Associações de Futebol, em tradução livre), que organiza o Champions League e reforçar às autoridades governamentais e esportivas espanholas a preocupação com os repetidos ataques racistas que ele tem sofrido. "Vinícius Júnior é um atleta exemplar e não está sozinho na sua corajosa luta contra o racismo", afirma o Itamaraty.

O episódio aconteceu ao final da partida entre o Atlético de Madri e Inter de Milão. Nos arredores do estádio em que acontecia o jogo, torcedores do Atlético cantaram "olé, olé, Vinícius chimpanzé". Vale ressaltar que o jogador brasileiro não fazia parte da partida.

Vini Júnior comentou sobre o caso em redes sociais e cobrou punições para os torcedores. "É uma triste realidade que passa até nos jogos que não estou presente!", desabafa. Confira abaixo:

Espero que vocês já tenham pensado na punição deles. @ChampionsLeague 👍🏿 @UEFA 👍🏿 é uma triste realidade que passa até nos jogos que eu não estou presente! https://t.co/IDHAkG9H6S — Vini Jr. (@vinijr) March 14, 2024

Esta não é a primeira vez que apoiadores do Atlético de Madrid têm Vini Jr em sua mira com atos de racismo. Em 2023, um boneco alusivo ao atleta foi pendurado em uma ponte da capital espanhola, simulando um suicídio do brasileiro; já neste ano, cânticos de "é um macaco, Vinícius é um macaco" foram entoados antes da classificação nas oitavas da Copa do Rei.