Brasil tem menor taxa de desemprego da história e sai do Mapa da Fome Iniciativas do governo brasileiro na economia possibilitaram melhores índices e qualidade de vida para os cidadãos

O Governo do Brasil conseguiu reduzir a taxa de desemprego para apenas 5,8%

Desde a retomada das políticas públicas, o Brasil apresenta progresso em diversos índices econômicos após implementar medidas e programas eficientes. Mais importante do que os números, é a melhora na qualidade de vida dos brasileiros de diversas idades e faixas sociais.

Isso se prova com os dados do último PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) que mostra a menor taxa de desemprego da história da série - apenas 5,8%. Em paralelo à melhora de renda das famílias, o país também conseguiu outro grande feito: a ONU retirou o Brasil do Mapa da Fome após 7 anos. Essas grandes conquistas ocorrem após o Governo do Brasil voltar a investir fortemente em programas de transferência de renda e soberania alimentar, além da proteção e estímulo de empresas e empregos.

O governo brasileiro também se faz presente no auxílio direto à cidadãos em situação de vulnerabilidade por meio do Bolsa Família - uma grande marca da atual gestão. Este é o maior programa de transferência de renda no mundo, reconhecido internacionalmente por já ter tirado milhões de famílias da fome desde sua criação, em 2003. O Bolsa Família é tão efetivo que, segundo dados do próprio Governo, desde a retomada do programa (2023), 2 milhões de brasileiros já não precisam mais do auxílio por terem melhorado de renda e superado a pobreza.

Para saber mais sobre essas e outras iniciativas que geram melhorias no seu dia a dia, consulte o site do Governo Federal.

*Essa matéria é patrocinada pelo Governo do Brasil.