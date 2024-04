Brasília |Do R7, em Brasília

Brasil vence Campeonato Mundial de Robótica, nos EUA No Texas, país conquistou o 1º e 2º lugares na modalidade de 9 a 16 anos e levou outros sete prêmios técnicos, em todas as categorias

Competição ocorreu no estado do Texas, nos EUA (Rovena Rosa/Agência Brasil - arquivo)

O Brasil conquistou o 1º e 2º lugares na modalidade de 9 a 16 anos do Campeonato Mundial de Robótica, disputado entre essa quarta-feira (17) e sábado (20), na cidade de Houston, no Texas, nos Estados Unidos . O país também levou outros sete prêmios técnicos, em todas as categorias. A competição ocorre anualmente e reúne 15 mil estudantes de 6 a 19 anos de 50 países.

Neste ano, o Brasil teve a maior delegação desde que o primeiro time brasileiro disputou o torneio, em 2000. Foram 144 alunos de escolas públicas e privadas de 10 estados, de acordo com a CNI (Confederação Nacional da Indústria). “Os oito integrantes da Los Atômicos, de Araras (SP), aguardavam o anúncio dos vencedores de mãos dadas, mostrando que havia muita expectativa, mas, principalmente, união”, informou a CNI.

“Sem dúvida, essa foi uma experiência única e um sentimento inesquecível. Só temos a agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram. É muito gratificante estar aqui e poder ser o campeão do World Festival”, comemorou Ana Clara Simionatto.

Outro time brasileiro que competia na mesma modalidade, a Pardoboots, de Santa Cruz do Rio Pardo (SP), garantiu não só o segundo lugar, como também o prêmio de técnico/mentor.

Os brasileiros levaram mais seis prêmios técnicos, na FLLC (FIRST LEGO League Challenge) e nas outras três modalidades: projeto de inovação, time estreante, espírito de equipe, inspiração, controle do robô e apresentação do pôster.

Confira os prêmios por categoria

— FIRST LEGO League Challenge (FLLC)

Categoria para estudantes de 9 a 16 anos, que formam equipes de 2 a 10 integrantes, para competir com robôs de peças de LEGO. O time também desenvolve um projeto de inovação, que é uma solução para um problema real dentro da temática do ano, que foi Arte.

• Champion´s Award

1º lugar: Los Atômicos, da Escola SESI de Araras (SP)

2º lugar finalista: Pardoboots, da Escola SESI de Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

• Técnico/mentor destaque

Monica Marques, da Pardoboots, da Escola SESI de Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

• Projeto de Inovação

SESI Heroes, da Escola SESI de Jundiaí (SP)

— FIRST Tech Challenge (FTC)

Categoria para estudantes do ensino médio, que constroem robôs de até 19kg. Os competidores também desenvolvem um portfólio de engenharia e fazem projetos sociais.

• 2º lugar prêmio Inspiração

O prêmio reconhece a equipe que trabalhou em conjunto e desempenhou com êxito a tarefa de projetar e construir o robô.

17792 Amigos Droids, da Escola DHEL de Belo Horizonte (MG)

• 2º lugar prêmio Controle

Prêmio para a equipe que melhor usa sensores e softwares para aumentar a funcionalidade do robô na arena.

22708 Tech Zeus, da Escola SESI de Barbacena (MG)

— FIRST Robotics Competition (FRC)

Categoria para estudantes do ensino médio com robôs de porte industrial de até 56 kg e 1,2 metro de altura. Os competidores também fazem projetos sociais.

• Rookie All-Star Award

Celebra a equipe novata que mais compreendeu os valores e a missão de um time de FRC e tem grande potencial de gerar impacto positivo na sociedade por meio da ciência e tecnologia.

9458 Jactech (FRC), do SESI SENAI de Jacareí (SP)

• Team spirit Award

Reconhece o entusiasmo e o espírito extraordinários por meio de parcerias excepcionais e trabalho em equipe, promovendo os objetivos da FIRST.

7567 Octopus (FRC), do SESI SENAI de Bauru (SP)