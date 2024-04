Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Em sessão solene, Câmara dos Deputados homenageia Conselho Federal dos Técnicos Industriais Cerimônia celebrou dia em que lei do conselho para regulamentar profissões técnicas foi sancionada, em 2018

Brasil tem 760 mil técnicos registrados

A Câmara dos Deputados prestou homenagem em sessão solene nesta sexta-feira (22) ao CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais). A cerimônia celebrou o dia em que a lei do conselho para regulamentar as profissões técnicas foi sancionada pelo pelo ex-presidente Michel Temer (MDB), em 2018.

O CFT é formada por 13 conselhos regionais que atendem a 760 mil técnicos registrados em todo o Brasil. Esses profissionais atuam em áreas como elétrica, mecânica e metalurgia.

"A nossa profissão de técnico industrial transforma as vidas das pessoas. Ela é fator de inclusão social. O ensino técnico do Conselho cria oportunidades para os jovens da sociedade brasileira", disse o diretor de Fiscalização do CFT, Bernadino Gomes.

Durante a sessão, o presidente do conselho, Slomar Rockenbach, disse que o Brasil está abaixo de outros países em relação aos profissionais da indústria. "Aqui no Brasil estamos chegando a 6% da força do trabalho porque nunca tivemos a prerrogativa de integrar os conhecimentos à sociedade."

Estiveram presentes conselheiros de todo o Brasil, autoridades e alunos de escolas do Distrito Federal. Eles aproveitaram a oportunidade para agradecer a homenagem e incentivar a educação técnica brasileira.

"Nós do Sistema CFT, temos que apoiar este pilar de desenvolvimento que é o técnico, cuidando da educação brasileira e exigindo que a educação tenha em quantidade necessária e em qualidade, para que estes técnicos venham para o mercado de trabalho com eficiência" disse o vice presidente do Conselho, Ricardo Nerbas.

